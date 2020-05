மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் தளர்வு ஏற்பட்டாலும்பூக்கள் விற்பனை இல்லாமல் குப்பையில் கொட்டும் நிலை மாறவில்லை + "||" + Although there is relaxation in curfew Without the sale of flowers, the state of the trash can never changed

ஊரடங்கில் தளர்வு ஏற்பட்டாலும்பூக்கள் விற்பனை இல்லாமல் குப்பையில் கொட்டும் நிலை மாறவில்லை