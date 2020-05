மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியில் வீரர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் மந்திரி சி.டி.ரவி பேட்டி + "||" + In cricket, players must wear a mask Interview with Minister C.D Ravi

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியில் வீரர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் மந்திரி சி.டி.ரவி பேட்டி