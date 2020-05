மாவட்ட செய்திகள்

பொதுப்பணித்துறை, ஊரக வளர்ச்சி முகமை சார்பில்ரூ.128 கோடியில் குடிமராமத்து, தூர்வாரும் பணிகள்கலெக்டர் தகவல் + "||" + On behalf of the Public Works Department, Rural Development Agency Rs.128 crores of civic and work

பொதுப்பணித்துறை, ஊரக வளர்ச்சி முகமை சார்பில்ரூ.128 கோடியில் குடிமராமத்து, தூர்வாரும் பணிகள்கலெக்டர் தகவல்