மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து கோவை வந்த பெண் டாக்டரை வீட்டில் தங்க வைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்த திரண்டவர்களை போலீசார் சமரசம் செய்தனர் + "||" + Coming to Coimbatore from Maratha State Public protest against female doctor's stay at home

மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து கோவை வந்த பெண் டாக்டரை வீட்டில் தங்க வைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு போராட்டம் நடத்த திரண்டவர்களை போலீசார் சமரசம் செய்தனர்