மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் வனப்பகுதியில் பயிரிடப்பட்ட ஒரு ஏக்கர் கஞ்சா செடிகள் அழிப்பு 2 பேர் கைது + "||" + in Kodaikanal Forest Destruction of one acre of ganja plants

கொடைக்கானல் வனப்பகுதியில் பயிரிடப்பட்ட ஒரு ஏக்கர் கஞ்சா செடிகள் அழிப்பு 2 பேர் கைது