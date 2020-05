மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் குகை பகுதியில் டாஸ்மாக் கடையை திறக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு + "||" + Public protest against opening of Tasmac Shop in Salem Cave

சேலம் குகை பகுதியில் டாஸ்மாக் கடையை திறக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு