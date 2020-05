மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல், கரூர் மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் 1,464 தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரெயிலில் இன்று பீகார் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Namakkal, Karur districts 1,464 workers employed in the of today sent to Bihar on special train

நாமக்கல், கரூர் மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் 1,464 தொழிலாளர்கள் சிறப்பு ரெயிலில் இன்று பீகார் அனுப்பி வைப்பு