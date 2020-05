மாவட்ட செய்திகள்

நடிகர் சல்மான்கான் வருவதாக வதந்தி ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் சாலையில் குவிந்ததால் பரபரப்புஊரடங்கு, சமூக இடைவெளி காற்றில் பறந்தது + "||" + Thousands of fans pounded on the road

நடிகர் சல்மான்கான் வருவதாக வதந்தி ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் சாலையில் குவிந்ததால் பரபரப்புஊரடங்கு, சமூக இடைவெளி காற்றில் பறந்தது