மாவட்ட செய்திகள்

‘ஓசி’யில் மதுபாட்டில் தராத டாஸ்மாக் கடை மேற்பார்வையாளருக்கு கொலை மிரட்டல் - கூலித்தொழிலாளி கைது + "||" + To the Tasmac Shop Supervisor Threatened to kill - Arrested wage laborer

‘ஓசி’யில் மதுபாட்டில் தராத டாஸ்மாக் கடை மேற்பார்வையாளருக்கு கொலை மிரட்டல் - கூலித்தொழிலாளி கைது