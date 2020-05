மாவட்ட செய்திகள்

கோனேரிப்பட்டி நீர்மின்தேக்க கதவணையில் மீண்டும் தண்ணீர் தேக்கம் + "||" + Water stagnation at the door dam of the Goneripatti water reservoir

கோனேரிப்பட்டி நீர்மின்தேக்க கதவணையில் மீண்டும் தண்ணீர் தேக்கம்