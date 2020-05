மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு நாட்களை பயனுள்ளதாக கழிப்பது எப்படி?பேச்சு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு + "||" + How to Use Curfews Effectively? Prize for student-students who won the speech competition

ஊரடங்கு நாட்களை பயனுள்ளதாக கழிப்பது எப்படி?பேச்சு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ-மாணவிகளுக்கு பரிசு