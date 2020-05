மாவட்ட செய்திகள்

பாம்பன் தூக்குப்பாலம் திறக்கப்படாதால் 15 நாட்களாக காத்திருக்கும் பாய்மரப்படகுகள்சூறாவளி காற்றால் தவிக்கும் தொழிலாளர்கள் + "||" + If the pompon gallows are not opened Sailboats waiting for 15 days

பாம்பன் தூக்குப்பாலம் திறக்கப்படாதால் 15 நாட்களாக காத்திருக்கும் பாய்மரப்படகுகள்சூறாவளி காற்றால் தவிக்கும் தொழிலாளர்கள்