மாவட்ட செய்திகள்

இளையான்குடியில் நிவாரணமாக வழங்காமல் பதுக்கிய 4¾ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் கலெக்டர் நடவடிக்கை + "||" + Confiscation of 4¾ tonnes of ration rice without providing relief

இளையான்குடியில் நிவாரணமாக வழங்காமல் பதுக்கிய 4¾ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் கலெக்டர் நடவடிக்கை