மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்துக்குள் வருபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள் அதிகாரிகளுக்கு, முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா உத்தரவு + "||" + Take action on those who come into Karnataka Authorities, chief-Minister Yeddyurappa's order

கர்நாடகத்துக்குள் வருபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள் அதிகாரிகளுக்கு, முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா உத்தரவு