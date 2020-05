மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு உடனே தேர்தல் நடத்த வேண்டும்மாநில தேர்தல் ஆணையரிடம் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Elections to Gram Panchayats should be held immediately

கர்நாடகத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு உடனே தேர்தல் நடத்த வேண்டும்மாநில தேர்தல் ஆணையரிடம் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்