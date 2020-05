மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில்விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காத பிரபல ஜவுளிக்கடைக்கு ‘சீல்’நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Kumbakonam Seal for a popular jousting that doesn't follow the rules

கும்பகோணத்தில்விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காத பிரபல ஜவுளிக்கடைக்கு ‘சீல்’நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை