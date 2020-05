மாவட்ட செய்திகள்

செந்நிறத்தில் ஓடிய தாமிரபரணி ஆறு:நெல்லை கலெக்டர், மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீசு + "||" + Notice to the Nellai Collector, Municipal Commissioner for clarification

செந்நிறத்தில் ஓடிய தாமிரபரணி ஆறு:நெல்லை கலெக்டர், மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீசு