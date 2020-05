மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரிக்கு சுற்றுலா வந்தவெளிமாநிலத்தினர் 2 மாதமாக ஊர் திரும்ப முடியாமல் தவிப்புஉதவி தேடி அலையும் பரிதாபம் + "||" + Travel to Kanyakumari Expatriates can not return to the city for 2 months

கன்னியாகுமரிக்கு சுற்றுலா வந்தவெளிமாநிலத்தினர் 2 மாதமாக ஊர் திரும்ப முடியாமல் தவிப்புஉதவி தேடி அலையும் பரிதாபம்