மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 1-ந் தேதி முதல்வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்களை அனுமதிக்க வேண்டும்பிரின்ஸ் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல் + "||" + From the 1st of coming Pilgrims should be allowed in their places of worship

வருகிற 1-ந் தேதி முதல்வழிபாட்டு தலங்களில் பக்தர்களை அனுமதிக்க வேண்டும்பிரின்ஸ் எம்.எல்.ஏ. வலியுறுத்தல்