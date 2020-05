மாவட்ட செய்திகள்

பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியாருக்கு விற்பதற்கு எதிர்ப்பு: அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் மாவட்டம் முழுவதும் 152 இடங்களில் நடந்தது + "||" + Opposition to sell PSUs privately: All the trade unions demonstrated

பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியாருக்கு விற்பதற்கு எதிர்ப்பு: அனைத்து தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் மாவட்டம் முழுவதும் 152 இடங்களில் நடந்தது