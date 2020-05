மாவட்ட செய்திகள்

மீன்சுருட்டி அருகேசாதி பெயரை சொல்லி திட்டி தாக்கியதாக 7 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Near the fishnet Case filed against 7 persons for defaming caste

