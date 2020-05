மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்ததாக கூறப்பட்ட டாக்டருக்கு வைரஸ் தொற்று இல்லை மீண்டும் நடந்த பரிசோதனையில் தெரியவந்தது + "||" + The doctor has no viral infection

கொரோனா பாதித்ததாக கூறப்பட்ட டாக்டருக்கு வைரஸ் தொற்று இல்லை மீண்டும் நடந்த பரிசோதனையில் தெரியவந்தது