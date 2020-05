மாவட்ட செய்திகள்

புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை மோசமாக நடத்தி கர்நாடகத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடாது காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி + "||" + The reputation of Karnataka should not be tarnished

புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை மோசமாக நடத்தி கர்நாடகத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடாது காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் பேட்டி