மாவட்ட செய்திகள்

2,500 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி பாஸ் வழங்கிய நிலையில் சொந்த ஊருக்கு ரெயிலில் செல்ல 6 ஆயிரம் பேர் குவிந்ததால் பரபரப்பு மந்திரி பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து கலைந்து சென்றனர் + "||" + Thousands of people commute by train to their hometown

