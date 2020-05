மாவட்ட செய்திகள்

அபராத தொகையை ரத்து செய்யக்கோரிகருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றிய டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் + "||" + Ask for cancellation of fines Served wearing black badge Tasks employees

அபராத தொகையை ரத்து செய்யக்கோரிகருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து பணியாற்றிய டாஸ்மாக் ஊழியர்கள்