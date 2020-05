மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில்59 நாட்களுக்கு பிறகு ஆட்டோக்கள் இயங்கின + "||" + In the Tanjore district Autos were running after 59 days

தஞ்சை மாவட்டத்தில்59 நாட்களுக்கு பிறகு ஆட்டோக்கள் இயங்கின