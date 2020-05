மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில்ஊரடங்கு உத்தரவை மீறிய 7,599 பேர் கைது6,682 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + In the Vellore district 7,599 arrested for violating curfew

