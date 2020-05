மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில், முககவசம் அணியாமல் சென்ற வாகன ஓட்டிகள் 10 ஆயிரம் பேர் மீது வழக்கு + "||" + In Chennai, 10 thousand motorists have been sued for not wearing their masks

