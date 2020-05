மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் முழுஊரடங்கிற்கு ஆதரவு பஸ்கள் ஓடாததால் சாலைகள் வெறிச்சோடினமக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கினர் + "||" + Support for the whole business in Karnataka

கர்நாடகத்தில் முழுஊரடங்கிற்கு ஆதரவு பஸ்கள் ஓடாததால் சாலைகள் வெறிச்சோடினமக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கினர்