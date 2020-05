மாவட்ட செய்திகள்

சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் முஸ்லிம் பெண்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி + "||" + Welfare Program for Muslim Women on behalf of Minority Welfare Department

