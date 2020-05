மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அரசு டாக்டர், தீயணைப்பு வீரர் உள்பட 16 பேருக்கு கொரோனா + "||" + In Virudhunagar district Corona for 16 people, including a government doctor and firefighter

