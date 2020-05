மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர் பகுதியில் சூறாவளிக்காற்றுடன் பலத்த மழை; வீடுகளின் மேற்கூரைகள் பறந்தன