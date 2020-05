மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் உணவகங்களில் பார்சல் வழங்க மட்டுமே அனுமதி: ஒரு லட்சம் ஓட்டல் தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பு + "||" + Only parcels are allowed in restaurants: One lakh hotel workers lose their jobs

ஊரடங்கால் உணவகங்களில் பார்சல் வழங்க மட்டுமே அனுமதி: ஒரு லட்சம் ஓட்டல் தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பு