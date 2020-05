மாவட்ட செய்திகள்

குழித்துறை அருகே பரபரப்புகேரளாவில் இருந்து வந்த டீக்கடை ஊழியருக்கு கொரோனாஎல்லையில் நடந்த பரிசோதனையில் சிக்கினார் + "||" + Near Kuzhithurai Corona to a tea shop employee who hails from Kerala

