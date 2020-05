மாவட்ட செய்திகள்

கணவன்-மனைவி உள்படமும்பையில் இருந்து குமரிக்கு வந்த 3 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு 59 ஆக உயர்வு + "||" + Including husband-wife Corona for 3 people from Mumbai to Kumari

கணவன்-மனைவி உள்படமும்பையில் இருந்து குமரிக்கு வந்த 3 பேருக்கு கொரோனாபாதிப்பு 59 ஆக உயர்வு