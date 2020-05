மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் பள்ளிவாசல், மசூதிகள் மூடல்:வீட்டிலேயே சிறப்பு தொழுகை செய்து ரம்ஜானை கொண்டாடிய முஸ்லிம்கள் + "||" + Closure of school and mosques by curfew extension: Muslims celebrating Ramzan with special prayers at home

ஊரடங்கு நீட்டிப்பால் பள்ளிவாசல், மசூதிகள் மூடல்:வீட்டிலேயே சிறப்பு தொழுகை செய்து ரம்ஜானை கொண்டாடிய முஸ்லிம்கள்