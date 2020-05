மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால்ரம்ஜான் பண்டிகை களையிழந்ததுவீடுகளில் முஸ்லிம்கள் தொழுகை + "||" + Corona Curfew The festival of Ramzan was exhausted

கொரோனா ஊரடங்கால்ரம்ஜான் பண்டிகை களையிழந்ததுவீடுகளில் முஸ்லிம்கள் தொழுகை