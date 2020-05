மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் விசைப்படகுகள் ஜூன் 15-ந் தேதி முதல் கடலுக்கு செல்ல முடிவு ஊரடங்கினால் படகுகளை தயார் செய்வதில் தாமதம் + "||" + In Ramanathapuram district boats on June 15, decided to go to the sea

