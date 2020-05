மாவட்ட செய்திகள்

கிணறு வறண்டதால்பயிர்களுக்கு லாரி மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள் + "||" + Because the well is dry Farmers watered by truck to crops

கிணறு வறண்டதால்பயிர்களுக்கு லாரி மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள்