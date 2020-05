மாவட்ட செய்திகள்

நீர்வழி புறம்போக்கில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் உத்தரவு + "||" + The encroachments should be eliminated immediately Collector Vijayakarthikeyan orders

நீர்வழி புறம்போக்கில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் உத்தரவு