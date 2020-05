மாவட்ட செய்திகள்

வெட்டுக்கிளிகள், கர்நாடகத்திற்குள் வருவதை தடுக்க வேண்டும் - கர்நாடக அரசுக்கு குமாரசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + Locusts should be prevented from entering Karnataka Kumaraswamy urges the Government of Karnataka

வெட்டுக்கிளிகள், கர்நாடகத்திற்குள் வருவதை தடுக்க வேண்டும் - கர்நாடக அரசுக்கு குமாரசாமி வலியுறுத்தல்