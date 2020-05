மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில்உடற்பயிற்சி கூடங்கள் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + In the Kumari district The gymnasiums need to take action

குமரி மாவட்டத்தில்உடற்பயிற்சி கூடங்கள் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு