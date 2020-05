மாவட்ட செய்திகள்

139 மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு ரூ.60¼ லட்சம் கடன் உதவி + "||" + Loan assistance of Rs 60¼ lakh to 139 Women Self Help Group

139 மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு ரூ.60¼ லட்சம் கடன் உதவி