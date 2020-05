மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் சாலை விரிவாக்க பணிக்காக புத்துவாழி மாரியம்மன் கோவில் அகற்றம் + "||" + Removal of the puthuvali Mariamman Temple For road widening work at Villupuram

விழுப்புரத்தில் சாலை விரிவாக்க பணிக்காக புத்துவாழி மாரியம்மன் கோவில் அகற்றம்