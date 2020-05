மாவட்ட செய்திகள்

பயங்கர வெடிச்சத்தம் கேட்டதால் மக்கள் பீதி காரணம் என்ன? கலெக்டர் விளக்கம் + "||" + People panic as they hear the terrible explosion What is the reason? Collector's description

பயங்கர வெடிச்சத்தம் கேட்டதால் மக்கள் பீதி காரணம் என்ன? கலெக்டர் விளக்கம்