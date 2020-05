மாவட்ட செய்திகள்

முத்தூர் அருகே சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த ஆலங்கட்டி மழையால் வீடுகளின் ஓடுகள் சேதம் Tiles of the houses damaged by hail

