மாவட்ட செய்திகள்

அய்யம்பேட்டை அருகே, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கேரூ.8 கோடியே 35 லட்சத்தில் புதிய பாலம் கட்டும் பணி தீவிரம் + "||" + The construction of a new bridge at a cost of Rs 8 crore 35 lakhs

அய்யம்பேட்டை அருகே, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கேரூ.8 கோடியே 35 லட்சத்தில் புதிய பாலம் கட்டும் பணி தீவிரம்