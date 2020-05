மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் இருந்து காரைக்காலுக்கு284 தொழிலாளர்கள் பஸ்களில் அனுப்பி வைப்பு + "||" + From Trichy to Karaikal 284 workers sent in buses

திருச்சியில் இருந்து காரைக்காலுக்கு284 தொழிலாளர்கள் பஸ்களில் அனுப்பி வைப்பு