மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் தடைபட்டஅமராவதி ஆற்றுப்பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணி தொடங்கப்படுமா? + "||" + Will the construction of a barrier at the Amaravati river bridge be started?

ஊரடங்கால் தடைபட்டஅமராவதி ஆற்றுப்பாலத்தில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணி தொடங்கப்படுமா?