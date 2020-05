மாவட்ட செய்திகள்

சோலார் பம்பு செட்டுகள் அமைக்க விவசாயிகளுக்கு மானியம்கலெக்டர் ஆனந்த் தகவல் + "||" + Subsidy to farmers for setting up solar pump sets Collector Anand Information

சோலார் பம்பு செட்டுகள் அமைக்க விவசாயிகளுக்கு மானியம்கலெக்டர் ஆனந்த் தகவல்